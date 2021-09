Covid-19 : le pass sanitaire d'Emmanuel Macron fuite sur les réseaux sociaux

Le QR code qui figure sur le pass sanitaire du chef de l'Etat est visible sur les réseaux sociaux Snapchat et Twitter.

Le QR code d'Emmanuel Macron a fuité sur les réseaux sociaux, a confirmé l'entourage du président de la République à franceinfo, mardi 21 septembre. Ce QR code, qui fait office de pass sanitaire, est présent notamment sur Snapchat et Twitter. "Des dispositions ont été prises", indique-t-on de même source, sans plus de précisions.

Outre le QR code, on peut voir sur ce pass la date de naissance du président, le 21 décembre 1977. Il est aussi indiqué qu'il a reçu le vaccin Pfizer/BioNTech le 13 juillet 2021. En réalité, Emmanuel Macron s’est fait vacciner le 31 mai dernier, mais sa vaccination n’a été enregistrée qu’un mois et demi après une "erreur" dans la transmission des données, précisait l’Elysée à Mediapart, le 26 août dernier.

La fuite de ces données pose la question d'éventuelles fraudes. Toutefois, utiliser le pass d'un tiers est puni d'une amende de 750 euros, forfaitisée à 135 euros si elle est réglée rapidement, peut-on ainsi lire sur le site service-public.fr. En cas de présentation d'un nouveau pass sanitaire qui n'est pas le sien dans les 15 jours suivant la première verbalisation, le montant atteint 1 500 euros. Si cette violation est constatée plus de trois fois en 30 jours, la sanction pénale encourue est portée à six mois d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende.