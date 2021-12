Covid-19 : des mesures à l'étude pour permettre "de rouvrir les secteurs fermés", explique le responsable du projet de loi pass vaccinal

Des mesures sont à l'étude pour permettre "de rouvrir les secteurs fermés", déclare vendredi 24 décembre sur franceinfo Guillaume Gouffier-Cha, député LREM du Val de Marne et responsable du projet de loi pass vaccinal présenté au prochain Conseil des ministres. Les contaminations par le virus du Covid-19 ont dépassé les 90 000 nouveaux cas enregistrés en 24 heures, selon les chiffres publiés jeudi 23 décembre par Santé publique France : un seuil qui n'avait jamais été atteint depuis le début de l'épidémie en mars 2020. Face à cette explosion des cas, notamment avec le variant Omicron, le gouvernement précipite la mise en place du pass vaccinal.

franceinfo : Dans quels lieux pourra être demandé le pass vaccinal ?

Guillaume Gouffier-Cha : Cela ne sera pas dans tous les lieux et pour le moment cela reste une hypothèse, le projet de loi est encore en cours d'étude par le Conseil d'Etat et sera présenté lundi soir en Conseil des ministres. Les lieux qui pourraient être concernés ce sont les discothèques ou les grands concerts, des lieux de très grande promiscuité où le virus pourrait se diffuser rapidement et facilement. Il y a cette possibilité, via des décrets, de mettre en place un pass ++ avec trois doses de vaccination plus un test négatif.

Il y aura donc trois dispositifs : le pass vaccinal, le pass vaccinal + et le pass vaccinal + et un test ?

Cela serait pour certains secteurs d'activité spécifiques dont l'alternative pourrait être la fermeture. Pour éviter la fermeture ou pour rouvrir ceux qui sont déjà fermés, la solution du schéma vaccinal complet plus un test négatif peut être une solution retenue et mise en place.

Ne craignez-vous pas que cela éloigne les Français de la vaccination ?

Non, je ne le pense pas. On voit les Français continuer ces dernières semaines à se faire vacciner de manière très importante, y compris dans le rappel. Je pense qu'ils comprendront parfaitement, y compris dans les secteurs fermés comme les discothèques, que nous puissions prendre, si nous le pouvons, toutes les mesures possibles pour rouvrir les lieux fermés.

Qu'en est-il des sanctions ?

Il ne faut plus qu'il y ait de trous dans les filets, il faut renforcer les sanctions, les contrôles, c'est pour ça que nous mettons en place la possibilité de contrôler l'identité des pass sanitaires. C'est indispensable pour que nous réussissions à passer ce pic épidémique. 184 000 faux pass sanitaires ont été contrôlés ces derniers mois. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de cette fraude.

Quelles sont les pistes sur l'isolement ?

Le Conseil va être saisi aujourd'hui par le gouvernement pour lui demander des recommandations pour adapter les périodes d'isolement et permettre à notre économie de continuer de fonctionner au regard d'un variant Omicron que nous devons surveiller au jour le jour. Il y a la réduction du délai d'isolement, le recours au télétravail et également le type de masque que l'on peut utiliser.