Pass sanitaire : quelles règles pour le certificat sanitaire européen ?

Le certificat sanitaire européen a été acté jeudi 20 mai par les eurodéputés à Bruxelles, en Belgique, et sera nécessaire pour voyager en Europe. "Ce certificat permettra à chaque européen de certifier qu'il a été vacciné, qu'il a un test PCR négatif ou encore qu'il a des anticorps", précise la journaliste France Télévisions Anne-Claire Poignard, sur le plateau du 19/20 de France 3, jeudi 20 mai. Il devrait être opérationnel avant la fin juin.

Des tests "abordables et accessibles"

Il a fallu quatre réunions de négociation pour aboutir à un compromis. Certains États membres voulaient se réserver la possibilité d'imposer des restrictions sanitaires comme une quarantaine. Et pour le prix, là aussi, "les 27 ont trouvé un compromis : pas de gratuité mais les tests devront être abordables et accessibles. Et la commission européenne s'engage à mobiliser 100 millions d'euros pour acheter des tests", poursuit la journaliste.