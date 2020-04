Paris : des traces de coronavirus dans le réseau d'eau non potable

Dimanche 19 avril, des "traces infimes" du coronavirus Covid-19 ont été retrouvées dans le réseau d'eau non potable de la ville de Paris, a annoncé la mairie de la capitale. "C'est une eau brute, qui sert à l'arrosage des parcs et jardins ou encore au nettoyage des rues. Ce qu'il faut retenir, c'est que la mairie a renforcé la surveillance de la qualité de ces eaux pendant cette crise", explique la journaliste Sophie Neumayer, en direct du canal de l'Ourcq, dans le nord de la capitale.

"Les Parisiens peuvent continuer de consommer l'eau du robinet", assure la mairie

Par précaution, l'utilisation de cette eau brute est suspendue. "Il faut savoir que les réseaux d'eaux potable et non potable sont totalement indépendants et les autorités se veulent rassurantes. L'eau potable, elle, est soumise à des traitements qui permettent d'éliminer toute pollution et toute trace de virus. La mairie l'affirme : les Parisiens peuvent continuer de consommer l'eau du robinet", poursuit la journaliste.

Le JT

Les autres sujets du JT