Orléans : une rentrée solidaire

Dans le quartier de La Source à Orléans(Loiret), les bénévoles s'activent pour rendre service aux plus jeunes, à quinze jours de la rentrée scolaire. "On prépare les trousses pour les distribuer directement aux enfants", explique l'un des membres du collectif citoyen "La Source Solidaire", tout en triant les stylos et crayons. Au total, plus de 200 kits de fournitures scolaires, issus de dons, seront distribués aux familles les plus démunies.

Beaucoup de jeunes parmi les bénévoles

Parmi les bénévoles, beaucoup de jeunes ontrépondu présent. C'est notamment le cas de Samir Baz, qui organise la distribution. "On fait déjà pas mal d'actions à côté, et puis on a jamais été sur l'éducation. On s'est dit que le seul moyen d'y rentrer, c'est d'essayer de donner des fournitures", explique le jeune homme. "On voit le sourire des parents, des jeunes. Ça nous fait du bien et c'est ce qu'on voulait", complète l'un de ses camarades. L'opération devrait être réitérée l'année prochaine, d'après le collectif.

