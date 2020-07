OnVousRépond : résistance du virus à la lessive et diffusion par la climatisation

Le virus résiste-t-il plus à la lessive qu'au savon ? "On recommande de laver les masques en tissu à la machine, et à 60° minimum parce que c'est la température qui détruit le virus, et non la lessive sauf si elle est chlorée", répond la journaliste. Dans un tissu, le virus s'accroche. Sur les mains en revanche, "il ne pénètre pas sauf si vous avez des coupures ou des lésions. Le savon suffit pour l'éliminer car c'est un virucide", indique-t-elle.

Le ventilateur présente des risques

Y a-t-il un risque de diffusion du virus par la climatisation ? D'après le Haut-conseil de santé publique, à ce jour les systèmes de climatisation ne présentent pas de risque. "La contamination se fait par inhalation de gouttelettes. Par précaution il faut quand même vérifier le bon fonctionnement des climatiseurs. Ils doivent être équipés de filtre et l'air doit se renouveler, surtout pas se recycler", explique Nabila Tabouri. Quant au ventilateur dans une pièce avec plusieurs personnes, c'est à proscrire. "Privilégiez l'aération naturelle des locaux en ouvrant portes et fenêtres au moins 10 à 15 minutes par jour", suggère-t-elle.







