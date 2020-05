OnVousRépond : le docteur Damien Mascret face aux questions des internautes

"Y aura-t-il suffisamment de médicaments en cas de deuxième vague de coronavirus Covid-19 ?", s’interroge un internaute au biais du hashtag #OnVousRépond. "C’est vrai qu’il y a une très forte de demandes de curares et d’hypnotiques en réanimation. Ce qui est rassurant, c’est qu’il y a eu une tension, mais pas de rupture. Ce qui est plus inquiétant, c’est que le gouvernement a décidé de centraliser, donc on perd en transparence et en visibilité", explique le docteur Damien Mascret sur le plateau du 20 Heures.

Les diabétiques ont plus de risque de développer une forme grave

"Je suis diabétique de type 2. Est-ce que je pourrais reprendre mon travail le 11 mai ?", se questionne un autre internaute. "Si on est diabétique, on n’a pas plus de risques d’attraper le Covid-19. Par contre, si on l’attrape, on a effectivement plus de risques d’être hospitalisés avec une forme grave et plus de risques d’en décéder. Il faut prendre des précautions. Si c’est le cas de votre employeur et que vous pouvez faire un trajet en toute sécurité, alors vous pouvez reprendre le travail", répond Damien Mascret.