OnVousRépond : gel hydroalcoolique au soleil et code de la consommation

Si je laisse un flacon de gel hydroalcoolique dans ma voiture y a-t-il un risque d'incendie avec la chaleur, en plein soleil ? "C'est pratiquement impossible. Le principal composant du gel hydroalcoolique, l'éthanol, est inflammable à partir de 363 °C, une température impossible à atteindre dans une voiture. Sous l'effet de la chaleur, le flacon peut gonfler, mais sans étincelle, il ne prendra pas feu" explique la journaliste Saada Soubane sur le plateau du 13 Heures.

Précisions sur le code de consommation

J'ai acheté un canapé, j'ai intégralement réglé mon achat, mais le commerçant ne veut pas me donner de date de livraison à cause du coronavirus. J'ai demandé à me rétracter et à être remboursé, mais il me propose uniquement un avoir pour ne pas me rembourser. Est-ce légal ? "Selon le code de la consommation, dans un premier temps vous devez proposer à votre fournisseur une nouvelle date de livraison dans un délai raisonnable, qui varie en fonction de l'objet et du moyen d'expédition. S'il n'honore pas cette échéance, il doit alors intégralement vous rembourser et c'est valable pour un achat en ligne ou en magasin" répond Saada Soubane.

