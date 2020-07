OnVousRépond : durée de vie des masques, précautions… tout savoir sur le coronavirus

Comme chaque jour, le 13h répond aux questions que les téléspectateurs se posent sur le coronavirus. Ce vendredi 10 juillet, Nabila Tabouri fait le point sur la durée de vie des masques qui peuvent être périmés, même s'ils sont neufs. Il faut ainsi regarder la date de péremption, indiquée par l’industriel sur la boîte. "S’il s’agit de masques jetables récents, vous avez un peu de temps. Leur durée de validité est de deux à trois ans. Un conseil pour les masques en tissus : même s’ils sont prévus pour supporter entre 5 et 50 lavages, ne pas hésiter à inspecter leur état", prévient la journaliste.

"Vous ne courez aucun risque dans les musées"

Une autre téléspectatrice demande si elle encourt un risque en allant au musée. "Non, vous ne courez aucun risque à rendre visite à La Joconde si vous êtes munie d’un masque, obligatoire dans les musées, et en respectant la distanciation physique. Un dernier conseil : prévoyez votre visite aux heures de faible affluence comme le matin par exemple", ajoute Nabila Tabouri, avant de répondre à une mère de famille qui se demande si elle doit payer les factures de la crèche, même si sa fille n’y a plus été depuis le confinement. "Oui, car dès lors que la crèche de votre fille accueille des enfants, vous devez payer les factures", répond la journaliste.

Le JT

Les autres sujets du JT