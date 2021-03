"On bat tous les records" : le boom de la rénovation des cuisines avec l'épidémie de Covid-19

Paul Ringe enchaîne les commandes depuis plusieurs mois. Ce cuisiniste parisien a même déjà du travail jusqu'à la fin de l'année : "Le premier trimestre bat tous les records au niveau du chiffre d’affaires depuis la création du magasin. À ce jour, tout 2021 est déjà quasiment rempli, mais on est déjà en train de projeter des commandes pour 2022." D'après ce professionnel, cela ne fait aucun doute ces bons chiffres ont une explication : la crise sanitaire.

Les Français ont passé plus de temps chez eux et dans leur cuisine avec l'épidémie de Covid-19 et les différents confinements. Ce qui leur a donné des idées et beaucoup ont eu des envies de rénovation. "Quand on se retrouve plusieurs jours ou mois 'bloqué' devant son bien, on se dit qu’il faut passer le cap et que c'est le moment de changer sa cuisine", explique Paul Ringe.

Une envie de changer son quotidien

De plus, faute de loisirs et de voyages, des familles ont mis de l'argent de côté. Elles décident finalement d'investir et d'embellir leur habitation. Résultat, Paul Ringe a vu son chiffre d'affaires progresser de 12% en 2020. Il a même renforcé son équipe de collaborateurs. Ils sont maintenant deux de plus pour arriver à honorer toutes les commandes. "Avant, on avait beaucoup de personnes qui avaient besoin d'une cuisine pour équiper un logement neuf non équipé. Maintenant, ça s'est inversé. Tout ce qui est côté rénovation, l'envie de changer son environnement au quotidien, a beaucoup plus augmenté."



"Il y a vraiment une envie de changer de chez-soi sans forcément déménager." Paul Ringe, cuisiniste à franceinfo

Parmi ses clients, un couple près de Paris dans le Val-d'Oise, à Neuville-sur-Oise. Arnaud et Karen profitent d'une toute nouvelle cuisine depuis septembre. Cette pièce est leur outil de travail, ils font des vidéos de recettes. Pour des soucis d’esthétique, ils voulaient la moderniser. C'était le bon moment explique Arnaud : "On a refait la cuisine pour avoir quelque chose de beaucoup plus pro. Avant, on était dans une vieille cuisine des années 1990. On a quelque chose beaucoup plus en phase avec ce qu'on propose à notre public."

Cette tendance se remarque aussi dans les autres pays. Si bien qu'il y a même parfois des ruptures de stock pour des équipements comme les produits électroménagers.