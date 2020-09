"On aurait dû faire une FIAC, même en petit format, pour créer de l'activité", regrette le directeur de la rédaction de "Beaux-Arts Magazine"

L'épidémie de coronavirus a eu raison de la FIAC, le grand rendez-vous des amateurs d'art contemporain, l'un de leurs événements les plus importants. L'édition 2020, initialement prévue du 22 au 25 octobre au Grand Palais, n'aura pas lieu cette année à Paris, a fait savoir l'organisateur lundi soir.

FIAC 2020 | It is with great disappointment that we announce the cancellation of FIAC 2020, initially scheduled at the Grand Palais from October 22nd to 25th.https://t.co/gdsOTbe0GL