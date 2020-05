Occitanie : un robot de désinfection de l’air et des surfaces contre le coronavirus

C’est son tout premier test en milieu hospitalier. Le robot Discovery est lâché dans une chambre. Il doit désinfecter l’air et les surfaces de manière autonome, sans intervention humaine. "Il repère l’endroit dans lequel il est, il fait une cartographie, et il se localise dans cet endroit-là. Il sait où il est passé et où il doit passer", explique l’un des membres de l’entreprise Innowtech. Ses concepteurs sont venus le présenter au directeur des soins de l’hôpital de Bagnols-sur-Cèze (Gard). Le principe pourrait l’intéresser : des ultraviolets pour détruire le virus, couplé à une pulvérisation virucide.

Une désinfection en une heure et demie

Ce n’est encore qu’un prototype très imparfait. Le robot définitif sera deux fois plus lourd, deux fois plus grand. Aujourd’hui, il faut une heure et demie pour désinfecter un espace Covid avec deux nettoyage. Le robot serait donc deux fois plus rapide et éviterait d’exposer les personnels soignants.

