Nouvelles restrictions sanitaires : le maire de Paris Centre (1e, 2e, 3e et 4e arrondissement) demande des "clarifications"

Le maire des 1e, 2e, 3e et 4e arrondissements de Paris exprime ses doutes sur les restrictions sanitaires annoncées par le gouvernement. Il appelle au dialogue entre les collectivités territoriales.

Ariel Weil, maire socialiste de Paris Centre (1e, 2e, 3e et 4e arrondissement), a demandé ce jeudi sur franceinfo des "clarifications" quant aux nouvelles restrictions sanitaires imminentes dans la capitale, avec notamment la fermeture à partir de lundi 28 septembre des bars et restaurants, dès 22h.

franceinfo : Qu'est-ce qui pose question selon vous ?

Ariel Weil : Par exemple, aujourd'hui, les établissements culturels semblent être exclus. En revanche, toutes activités festives et associatives sont interdites, les gymnases fermés, les salles polyvalentes aussi. La frontière n'est évidemment pas si poreuse entre ce qui est une activité culturelle et ce qui se tient dans les salles polyvalentes. Nous avons beaucoup d'événements culturels qui se tiennent, des événements culturels qui se font avec les associations. Qu'est-ce qu'un événement festif et un religieux ? Il y a beaucoup de rassemblements religieux qui se préparent dans les jours qui viennent. Toutes ces questions-là nous sont posées et aujourd'hui la doctrine n'est pas bien claire.

Les piscines, bibliothèques à Paris resteront-elles ouvertes ?

On ne le sait pas justement. On peut regretter le processus un peu inversé et le fait qu'on n'en ait pas discuté avant les annonces. Il y a un travail de clarification qui est en train d'être mené au moment où je vous parle entre services de la Ville et la préfecture de police. Dans les prochaines 24 heures on va commencer à avoir des clarifications et des mesures plus précises, dégrossies.

J'ai eu le cabinet du préfet de police ce matin, avec un grand nombre de questions. On m'a confirmé qu'il n'avait pas de réponse à ce stade-là.Ariel Weil, maire de Paris Centreà franceinfo

Le plus spectaculaire, c'est la fermeture à 22 heures des bars et restaurants à Paris, est-ce tenable pour vous ?

Il faut éviter les mesures qui sont trop larges et qui ne tiennent pas compte de la jauge. Par exemple, on parle de l'exclusion culturelle et tant mieux si les établissements culturels sont exclus des fermetures, mais c'est parce qu'ils ont des protocoles sanitaires stricts. C'est à peu près ce qu'on a fait partout. Donc, il faut comprendre ce qu'est le protocole sanitaire strict qui permet de maintenir les activités sociales et sportives. C'est le cas aussi pour beaucoup de salles de sport où on a limité la jauge, où on a créé des distanciations supplémentaires. Il faut à tout prix arriver à maintenir du lien social et arriver à un maintien d'activités sportives. On aura un dialogue très, très intense avec la préfecture de police pour savoir dans quelles conditions c'est possible. Mais il est très important qu'on puisse avoir ce dialogue avec les collectivités territoriales, en l'occurrence avec la Ville, les maires, pour qu'on puisse décliner activité par activité, quel est un protocole sanitaire acceptable et comment on maintient dans l'équité des activités qui sont vitales.