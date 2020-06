"Nous allons bientôt démarrer l’essai" : en Chine, visite d'un laboratoire lancé dans la course au vaccin contre le Covid-19

Cinq différents vaccins sont actuellement en phase d’essai sur l’homme en Chine. L’un des laboratoires autorisé à faire des essais cliniques a exceptionnellement ouvert ses portes à franceinfo, à Changping dans la banlieue de Pékin.

Au-delà du sixième périphérique de la capitale chinoise, à Changping dans la grande banlieue de Pékin, dans le vaste complexe pharmaceutique Sinovac Biotech, des équipes travaillent jour et nuit pour mettre au point un vaccin contre le Covid-19. Le vaccin expérimental est en phase 2. Sinovac Biotech est un groupe privé, connu pour avoir été le premier au monde à vendre en 2009, un vaccin contre la fièvre porcine H1N1.

Premier pays touché par le nouveau coronavirus, la Chine s'est lancée dans une course pour commercialiser son vaccin. Dans le pays, cinq vaccins différents sont actuellement en phase d’essai sur l’homme. Et parmi les laboratoires autorisés à faire des essais cliniques, le complexe de Sinovac Biotech à Changping.

600 volontaires pour l'essai clinique sur l'homme

Posées sur une étagère, des boîtes blanche et orange contiennent le vaccin expérimental, appelé "Coronavac". Équipés de blouses et de chaussons, masqués, nous suivons pas à pas l’un des directeurs du laboratoire, Pei Cheng Liu. "En raison de l’urgence de la situation, on fait des essais simultanés sur les souris et les singes. ça nous fait gagner du temps mais les coûts sont plus importants", explique ce directeur.

"Il y a 600 volontaires dans la deuxième phase d’essai clinique sur l’homme, précise Pei Cheng Liu. Nous allons bientôt démarrer l’essai sur des personnes âgées, des jeunes et des enfants", continue-t-il. "Nous sommes en train de parler de la troisième phase de l’essai clinique avec l’OMS et des pays étrangers. Nous avons signé des accords de confidentialité, je ne peux pas en dire plus. Nous négocions en Asie, en Europe et en Amérique du sud."

On aimerait faire la troisième phase de l’essai clinique en Europe.Pei Cheng Liu, un des directeurs du laboratoire Sinovac Biotech à Changpingà franceinfo

Un autre vaccin à l'essai sur une base militaire à Wuhan

Étudiante, Huang Shiyue a 19 ans. Elle fait partie des volontaires engagés dans l’essai d’un autre vaccin supervisé par la générale Chen Wei, sur une base militaire, à Wuhan. L’étudiante a déjà reçu une injection. "Dix minutes après l’injection, j’ai eu des symptômes de diarrhée. Chen Wei est venue me voir. J’avais aussi des problèmes de rythme cardiaque, explique-t-elle. Elle m’a dit que d’ autres volontaires avaient eu aussi ces symptômes dans la première phase d’essai clinique. Elle m'a dit 'ne t’inquiète pas, c’est normal'. Deux jours après, j’ai eu de la fièvre mais pas de souci, elle est tombée le lendemain. J’ai été fatiguée, j’avais envie de dormir pendant 14 jours, raconte la jeune femme. Maintenant c'est fini !"

La Chine pourrait commercialiser un vaccin dès la fin 2020 ou début 2021, l’annonce a été faite il y a quelques jours par un organisme gouvernemental.