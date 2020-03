Nord : une entreprise confectionne bénévolement des masques pour le CHU de Lille

Ils ne se connaissaient pas il y a encore cinq jours. Un chef d'entreprise et un patron d’hôpital démarrent une aventure commune : fournir des masques au personnel soignant pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. D'ordinaire, l'entreprise est spécialisée dans la confection de sous-vêtements. Il aura suffi de quelques coups de fil et de beaucoup de bonne volonté pour démarrer la chaîne.

"Pour des causes pareilles, on ne regarde pas, on fonce"

"J'ai démarré à cinq heures du matin. Je fais du bénévolat. Pour des causes pareilles, on ne regarde pas, on fonce", explique une femme. Les masques sont destinés aux personnes qui ne sont pas directement au contact des malades. Les matières, la composition, tout a été testé et validé par le CHU de Lille (Nord). La marque a été déposée. En plus des personnels volontaires de l'atelier, plus de 10 000 couturières bénévoles se sont inscrits sur internet pour proposer leur aide.

