Nord : des baraques à frites transformées en laboratoires mobiles

Quand la traditionnelle sauce biggy est remplacée par un échantillon de sang ou un écouvillon. Ce n'est pas le même plaisir, mais c'est sans doute mieux pour la santé. Face à la baisse de la demande, une entreprise qui fabrique habituellement le food-truck symbolique du Nord a décidé de proposer de transformer ses baraques en laboratoires de test du coronavirus ambulants.

Simple à installer et sans risque

"C'est une baraque à frites toute neuve qui a été réaménagée suivant les normes d'un laboratoire", explique Hervé Diers, le responsable de l'entreprise. D'abord un sas, avant de pénétrer à l'intérieur. Le laborantin y est protégé par une vitre en plexiglas. "Il va donc pouvoir tester les personnes à l'extérieur sans prendre aucun risque." Ces cabines sont beaucoup plus simples à installer que des tentes et bien plus pratiques.

Le JT

Les autres sujets du JT