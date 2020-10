Noël : y aura-t-il assez de jouets à placer sous le sapin ?

G. de Florival, A. Tribouart, C. Beauvalet

Poupées, camions de pompiers, jeux de société... les jouets arriveront-ils à l'heure sous le sapin le 25 décembre ? À deux mois des fêtes de fin d'année, plusieurs modèles sont déjà introuvables en rayon. Avec la crise sanitaire, certains clients préfèrent prendre les devants. Depuis le confinement, les ventes de jouets ont explosé : +15% par rapport à la même période l'an dernier. Le directeur d'un magasin parisien est déjà à court de réserves pour certains articles. Ces ruptures de stock s'expliquent aussi par une baisse de la production. Avec la crise sanitaire, certains fabricants français n'ont pas embauché autant d'intérimaires que d'habitude.

Des problèmes de rupture ou des problèmes de livraison

Résultat : la cadence est ralentie, particulièrement en Asie. La Chine, qui fabrique plus de la moitié des jouets importés en Europe, a fermé plusieurs usines au plus fort de la crise. Des conséquences encore ressenties aujourd'hui. "Ça peut amener à des problèmes de rupture ou des problèmes de livraison", explique Florent Leroux, président de la Fédération du jouet. Les professionnels du secteur restent confiants et espèrent de prochaines livraisons avant Noël car la période est cruciale.

