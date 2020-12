Noël : un clip tourné dans un Ehpad pour garder un lien avec l'extérieur

Dans un Ehpad de Saulx (Haute-Saône), pour combattre la morosité, Aline Claudon-Laurent, psychologue, s'est improvisée réalisatrice d'une petite vidéo de Noël. Dans le clip, tout en musique, des résidents apparaissent à l'écran, mais aussi leurs familles qui ont envoyé des petites vidéos d'eux-mêmes. Le Covid-19 a chamboulé la période des fêtes. Les visites se font uniquement par rendez-vous, et les activités sont annulées ou en groupes restreints. Alors, cette vidéo permet de garder le lien avec l'extérieur.

Les soignants de l'Ehpad ont eux aussi été mis à l'honneur. Avec sa caméra, Aline Claudon-Laurent a capturé les jolis moments de leur quotidien. À défaut de pouvoir célébrer les fêtes ensemble, la psychologue voulait réunir virtuellement les résidents, les familles et les soignants. "Beaucoup de retentissement positif pour mes collègues, parce qu'on montre vraiment les aspects positifs de leur travail et leur engagement auprès des résidents. Pour les résidents, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ça. [...] Quand ils le visionnent, ils applaudissent parce qu'ils sont émus et contents", confie Aline Claudon-Laurent.

