Noël : quand le Covid-19 gâche la fête

Dîner servi dans sa chambre pour Lauren Pantxika, étudiante de 24 ans, positive au Covid-19. Elle doit rester cloîtrée pendant les fêtes. Le dîner en famille se fait par visioconférence. À Montpellier (Hérault), Antoine et Emma tentent de fêter Noël malgré tout. Testé positif, Antoine doit rester isolé jusqu'au 27 décembre, tandis que sa compagne est cas contact et doit aussi rester à l'isolement. "Les cadeaux vont rester au pied du sapin jusqu'au mois de janvier", explique-t-elle.

Plus de 600 000 Français isolés

À La Rochelle (Charente-Maritime), coup dur pour Caroline Lecoq, infectée par le variant Omicron juste avant les fêtes. "On a fait un Noël à distance, ma famille a même envoyé des cadeaux par La Poste", souligne la jeune femme. Pour les enfants testés positifs, c'est encore plus dur. "Les cousins sont déçus et le petit est triste, mais il n'y peut rien", indique la mère de famille. Comme eux, plus de 600 000 Français ont dû s'isoler pour les fêtes.