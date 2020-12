Noël : prendre ses précautions pour limiter les contaminations

Se faire tester, ne pas mettre les enfants à l'école ou encore réveillonner en petit comité, les stratégie divergent selon les familles pour limiter les risques de contamination au coronavirus à l'occasion des fêtes de fin d'année. Certains ont choisi d'écouter les recommandations du Premier ministre et du conseil scientifique qui rendait l'école facultative jeudi 17 et vendredi 18 décembre, mais pour la majorité des parents, retirer les enfants de l'école pour éviter les risques est un mauvais calcul. "Si ça avait été anticipé, peut-être la semaine dernière, on aurait pu revoir les choses", explique une mère de famille.



Se faire tester en amont

Autre stratégie pour se rassurer : passer un test. "Je vais chez mes parents pour Noël, ils sont à risques, je voulais savoir si j'avais des risques de leur transmettre, c'est plus safe de faire le test Covid", explique une riveraine. Pour d'autres, le réveillon sera masqué ou même reporté pour les familles qui n'auront pas l'esprit à la fête.