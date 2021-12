Noël : les Français se précipitent pour faire leurs achats par peur de nouvelles restrictions

La course aux cadeaux de Noël est officiellement lancée. Les magasins ont été pris d’assaut ce week-end des samedi 4 et dimanche 5 décembre. Les fêtes sont dans trois semaines, mais de nombreux Français ont souhaité attaquer leurs achats à l'avance. Certains craignent de nouvelles mesures liées au Covid-19 et au variant Omicron. "On anticipe un peu plus. On a eu tous ces mois pour économiser. Financièrement, c’est un peu mieux. Mais la queue est trois fois plus grande que d’habitude", avance un homme, à Paris.

20 jours avant Noël

Ce fut également le cas à Lille (Nord) et Bordeaux (Gironde) notamment. D’autres préfèrent ne pas penser au virus. "On est vacciné, on a pris nos précautions, on commence à être habitué, il faut être positif", argue une femme. Les commerçants constatent également cette hausse de fréquentation dans les boutiques. Les foules étaient denses. Il ne reste plus que 20 jours pour terminer ses emplettes avant les fêtes de fin d’année.