Noël : la magie des fêtes perdure

C. Mallay, C. Arnold, A. Belderrain, R. Massini, E. Piquereau, D. Chevalier France 2 France Télévisions

Noël, ses décorations, sa féerie, ses marchés et ses illuminations. Mais cette année, la magie est troublée, et les fêtes ont un goût amer. Cela n’a pas empêché des familles de venir découvrir les chalets installés au cœur de Paris, samedi 12 décembre. "On voulait aller sur un petit marché, du coup, c’est le seul qui est ouvert à Paris, et il nous permet d’avoir une petite ambiance festive", rapporte Sandra Carton, la maman de Louis Boissel.



"On rêve un peu"

Même si la visite est rapide, la petite famille flâne, discute avec les commerçants et retrouve les saveurs de Noël. Néanmoins, bien que quelques visiteurs soient au rendez-vous, il est compliqué de retrouver le "vrai" esprit de Noël et l’ambiance dans les rues. Pour s’émerveiller, les vitrines des Galeries Lafayette sont au rendez-vous. "On oublie un peu cette année 2020", affirme un passant. "On rêve un peu, c’est tout ce qu’on veut."

