Noël et fêtes de fin d’année : ruée sur les tests en pharmacie et dans les laboratoires

Laboratoires et pharmacies sont pris d’assaut par de nombreux Français alors que les fêtes de fin d’année débutent. Reportage dans un laboratoire et une pharmarcie de Paris qui ont vu leur rythme de travail augmenter considérablement en quelques jours.

Il fallait de la patience vendredi 24 décembre au matin pour se faire tester dans ce laboratoire parisien. La plupart des patients sont là pour la même raison : passer les fêtes en toute tranquillité. "On risque de voir notre famille, donc c’est pour être sûr", raconte une femme dans la file d’attente. Ces derniers jours, le laboratoire a vu son activité multipliée par quatre, et le personnel a du mal à suivre le rythme.

"On dépasse les 350 tests par jour"

Dans une pharmacie, même refrain : les dépistages s’enchaînent à longueur de journée et s’additionnent aux vaccinations. Le patron a donc dû faire appel à des collègues retraités et des étudiants pour pouvoir répondre à la demande. "C’est une explosion des tests. On en faisait une cinquantaine par jour, et là on dépasse les 350 par jour", déclare Yorick Berger, pharmacien. Ses confrères et lui ne s’attendent pas à une baisse d’activité avant le mois de janvier.