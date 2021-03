Niort : des concerts dans les cours d'écoles

Faute de salles de spectacle, des chanteurs et des musiciens professionnels offrent des concerts dans les cours de récréation, nomme à Niort, dans les Deux-Sèvres.

Ce n'est pas qu'un simple concert, mais une lueur d'espoir pour le monde de la culture : privés de salles de spectacle depuis des mois, des chanteurs et des musiciens professionnels offrent des concerts dans les cours d'école. La jeune chanteuse Oré enchaine les titres de son répertoire dans la cour de récréation, pour le plus grand bonheur de ces élèves d'école élémentaire à Niort, (Deux-Sèvres). "Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu de concert, et moi j'aime bien ce type de musique", se ravit une petite fille. "Ça m'ambiance beaucoup alors ça fait plaisir de voir ça", explique une autre.

Investir les lieux scolaires

Le festival de Niort devait avoir lieu cette semaine, mais les salles de concert fermées ont obligé les organisateurs à annuler l'évènement. Leur solution est donc d'investir les lieux scolaires. "Moi, c'est mon métier. Si je n'ai pas ça, je déprime, comme tout le monde !" confine la chanteuse Oré. Une chance pour les artistes mais aussi pour les enfants. Une institutrice a modifié son programme pour y intégrer pleinement le concert.