Municipalités : des initiatives pour dynamiser les centres-villes

En France, 11,9% de commerces sont inoccupés en centre-ville, contre 7,2% il y a six ans. Avec la pandémie de coronavirus, ce taux de vacance pourrait être multiplié par deux. Pour redynamiser les centres-villes, certaines municipalités ont eu l'idée de créer un nouveau métier. À Saint-Dié-des-Vosges (Vosges), Paimpol (Côtes-d'Amor) ou encore à Perpignan (Pyrénées-Orientales), il existe désormais des "managers de centre-ville". Le manager est chargé de faire le lien entre les commerçants et les mairies et de favoriser l'installation de commerces.

"Mon centre-ville a un incroyable commerce"

Une initiative baptisée "Mon centre-ville a un incroyable commerce" a vu le jour à Cavaillon (Vaucluse) et dans une dizaine d'autres villes de France. Pendant près de deux jours, la capacité d'un candidat à pouvoir créer un commerce est testée. Le jury, composé d'habitants, évalue notamment son aptitude à gérer un coup dur. Le vainqueur obtient les premiers mois de loyer payés.

