Municipales : des procédures simplifiées en Ehpad

Pour les personnes confinées ou vulnérables, des mesures permettant d'établir des procurations plus facilement lors du premier tour des élections municipales ont été mises en place. Un officier de police judiciaire a été chargé d'enregistrer les demandes de procuration des pensionnaires qui le souhaitent dans un Ehpad parisien. Le tout dans un cadre de sécurité maximale, afin de préserver les pensionnaires.

Quatre procurations sur 85 pensionnaires

Plusieurs électeurs ne souhaitent pas se déplacer le dimanche 15 mars, trop fatigués pour aller voter au premier tour des élections municipales. Ils entendent néanmoins bien utiliser leur droit de vote. "Quand on a cette possibilité, on devrait y penser tous" déclare une pensionnaire. D'autres personnes âgées ont décidé de se rendre au bureau de vote, malgré l'épidémie de Covid-19. Dans cet Ehpad parisien, sur 85 pensionnaires, quatre ont établi des procurations et 15 autres seront amenés au bureau de vote par des proches.

