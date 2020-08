Meurthe-et-Moselle : neuf décès dans un Ehpad

Neuf personnes âgées sont décédées du Covid-19 dans un Ehpad près de Nancy (Meurthe-et-Moselle). En sait-on plus sur les circonstances de ces décès lundi 17 août ? "Ce que l'on sait à l'issue d'une énième réunion de la cellule de crise avec l'Agence régionale de santé Grand-Est, c'est que la direction de l'Ehpad confirme bien les neuf décès. Deux sont liés au Covid-19, pour les sept autres, on ne sait pas", indique le journaliste Régis Gaudu, en duplex depuis l'Ehpad de Pulnoy lundi midi.

Un relâchement dans les gestes barrières ?

Il y a des états de comorbidité. Il y a aussi des personnes qui étaient en fin de vie. Les fortes chaleurs des derniers jours ont été aussi des facteurs aggravants. "En ce qui concerne l'entrée du virus à l'intérieur de l'établissement, on n'en sait pas plus. On parle ici de relâchement dans les gestes barrières, des masques trop vite enlevés, ce serait peut-être une explication. L'Ehpad repart pour une période de confinement pouvant durer de trois semaines à un mois", conclut le journaliste de France Télévisions.







