Paris va rendre le port du masque obligatoire

Les heures sont comptées. La mairie de Paris va prochainement imposer à ses habitants de porter un masque dans certains lieux publics ouverts. Une décision motivée par les récents rassemblements extérieurs qui inquiètent, car ils pourraient favoriser la propagation du coronavirus. Un virus dont les derniers chiffres laissent penser qu’il pourrait circuler de manière plus intense dans la capitale.

Une mesure déjà imposée dans d’autres villes

Paris va donc s’inspirer de ce qui est d’ores et déjà mis en place dans d’autres grandes villes de France depuis plusieurs jours. Du côté de Lille (Nord), si un habitant refuse de porter le masque, il s’expose à une amende de 135 euros. Toulouse (Haute-Garonne), Nancy (Meurthe-et-Moselle), Tours (Indre-et-Loire) ont également pris une décision identique. Ce sont près de 1 200 communes françaises qui imposent le port du masque afin de freiner l’épidémie et surtout éviter un possible reconfinement à la rentrée.

