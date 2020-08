Masque obligatoire, pèlerinage, reprise de la Ligue 1... Ce qu'il faut retenir de la presse quotidienne régionale

Sur le plateau de la chaîne France 2, le journaliste Louis Laforge revient lundi 17 août sur les grands titres de la presse régionale. "La presse quotidienne régionale s'inquiète d'une éventuelle deuxième vague du Covid-19 et met à la Une les moyens de l'éviter. C'est le cas du Dauphiné Libéré avec les masques obligatoires. 'On ne rigole plus' selon le Dauphiné en Isère, avec une multiplication des contrôles".

La sécheresse, fléau pour les agriculteurs et les arbres

La République des Pyrénées s'intéresse à ceux qui ont la foi et qui résistent malgré les masques. À Lourdes (Hautes-Pyrénées), 25 000 pèlerins se sont rassemblés pour l'Assomption en respectant la distanciation sociale. "La sécheresse est également à la Une de la presse quotidienne avec La Voix du Nord qui parle des arbres et des forêt en souffrance", précise le journaliste. Le Télégramme s'intéresse à la Ligue 1, qui va bientôt reprendre.

