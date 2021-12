Covid-19 : le port du masque redevient obligatoire sur les marchés français

Le port du masque est à compter du jeudi 2 décembre obligatoire sur tous les marchés français, et ce, même à l'extérieur. Dans la ville de Narbonne (Aude), certains commerçants semble l'avoir oublié. "On en a marre, confie une vendeuse. On étouffe !". Les clients, eux, sont plutôt bons élèves, et portent dans la matinée presque tous le masque en faisant leurs achats. Le protocole sanitaire met également l'accent sur le lavage des mains, une mesure particulièrement difficile à respecter sur les marchés, où tout se touche, des pièces aux produits.

Bientôt les marchés de Noël

Samedi 4 décembre, les chalets de Noël devraient ouvrir leurs portes à Narbonne, tout comme d'autres dans le département. Si le taux d'incidence dans l'Aude reste faible, le pass sanitaire devrait, comme dans tous les autres marchés de Noël français, y être lui aussi obligatoire.