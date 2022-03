Covid-19 : face à l'augmentation du nombre de cas, le masque va-t-il redevenir obligatoire ?

Certains profitent d'une liberté retrouvée, d'autres le gardent même à l'extérieur, mais chez tous, l'idée d'un retour du port du masque fait son chemin. "Le Covid est en pleine progression et j'ai un certain âge. Je veux rester prudente", explique une Toulousaine, masque sur le nez dans la rue. À l'intérieur, certains font le choix de garder leurs distances, comme dans une entreprise parisienne. "On continue à avoir un bureau séparé tant qu'on peut. Dans les salles de réunion, si on ne peut pas respecter la distanciation, le masque devient obligatoire", explique pour sa part un chef d'entreprise à Paris.

Emmanuel Macron envisage le retour du masque obligatoire

Depuis trois semaines, l'épidémie repart, avec 100 000 cas en moyenne sur ces derniers jours, en hausse de 37% sur une semaine. Les admissions à l'hôpital sont elles aussi en légère progression (+7%). A-t-on abandonné le masque trop tôt ? Emmanuel Macron s'est en tout cas dit prêt à rendre le masque à nouveau obligatoire si la situation sanitaire l'exigeait.