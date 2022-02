Covid-19 : avec la levée des restrictions sanitaires, le masque n'est plus obligatoire en extérieur

Dans la matinée du mercredi 2 février, les visages ont retrouvé leur liberté avec la fin du port du masque en extérieur. Cela influe directement sur le moral des Strasbourgeois (Bas-Rhin). Les poissonniers du marché savourent ce retour du contact avec les clients. "Ce sont des gens qu'on connaît depuis très longtemps, revoir les gens va faire bizarre après deux ans", confie le commerçant.

Le masque plus obligatoire, mais recommandé

Mais pour certains marchands et clients, le port du masque est devenu une habitude. "Je vais continuer à porter le masque, vis-à-vis des clients toute la matinée, je préfère être protégé", explique un fromager. Le masque n'est plus obligatoire, mais recommandé s'il y a de la foule par exemple. C'est une question de bon sens selon la préfecture. Pour l'instant, le masque est encore obligatoire à l'intérieur et dans les transports en commun.