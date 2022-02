Covid-19 : assouplissement général des mesures sanitaires dans les écoles et lieux qui accueillent du public

Le protocole sanitaire sera allégé dans les écoles, au retour des vacances d'hiver. À partir du 28 février, le port du masque dans les musées, théâtres et cinémas ne sera par ailleurs plus obligatoire sur présentation d'un pass vaccinal complet.

À compter du 28 février, le port du masque ne sera plus obligatoire dans les cinémas, théâtres et musées. "C'est bien. Parce que de toute façon, on n'est pas collés les uns contre les autres dans un cinéma", estime un homme. Dans les restaurants comme dans tous les lieux clos soumis au pass vaccinal, le protocole sanitaire sera également allégé. "On va pouvoir respirer, que nos clients puissent voir aussi qu'on leur sourit, aussi, parce que c'est quand même assez important dans notre métier", confie Julien Goichon, gérant de la brasserie Le Quai 16.

Assouplissement du protocole sanitaire dans les écoles

Le port du masque sera toujours maintenu dans les transports en commun, ou les lieux clos non soumis au pass vaccinal. Au retour des vacances d'hiver, dans les écoles, le port du masque ne sera plus imposé dans les cours de récréation. Le sport en intérieur sera également pratiqué sans le masque, et les élèves pourront se mélanger dans les cantines.