Martinique : les urgences débordées à cause du Covid-19

Dans les box, les couloirs, les salles et les tentes installées à l'extérieur des urgences, les malades du Covid-19 sont partout à l'hôpital de Fort-de-France, en Martinique, jeudi 12 août. Une réalité qui glace le sang et qu'affrontent jour après jour les soignants de l'hôpital. Sur un cahier, les entrées Covid-19 de la journée sont recensées. Elles sont nombreuses, à l'image des patients qui affluent toutes les heures. "Vu l'afflux de patients aujourd'hui, on n'a plus de place", explique Céline Chambertin, infirmière.

Seulement 19% de la population est vaccinée

Près de 340 Martiniquais sont hospitalisés à cause du Covid-19 et certains malades sont en grande difficulté, comme l'adjoint au maire de la ville du Marigot, Félix Héraclide, couché sur un brancard. "Faites attention à vous, respectez les gestes barrières. Prenez les vaccins. Je vous assure que je suis très malheureux", témoigne-t-il. Les soignants essayent de tenir, mais l'ampleur de l'épidémie ne leur laisse que des choix difficiles à vivre : ils sont même contraints de faire un tri parmi les patients. En Martinique, à peine 19% de la population est vaccinée, contre 65% en métropole.