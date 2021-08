Martinique : l'urgence face au Covid-19

Dans les box, les couloirs, les salles et les tentes installées à l'extérieur des urgences, les malades du Covid-19 sont partout à l'hôpital de Fort-de-France, en Martinique, jeudi 12 août. Une réalité qui glace le sang et qu'affrontent jour après jour les soignants de l'hôpital. Sur un cahier, les entrées Covid-19 de la journée sont recensées. Elles sont nombreuses, à l'image des patients qui affluent toutes les heures. "Vu l'afflux de patients aujourd'hui, on n'a plus de place", explique Céline Chambertin, infirmière.

"Je suis très malheureux"

Ils sont 54 ce soir-là en attente d'être transférés dans l'un des 17 services Covid ouverts dans les différents hôpitaux de Martinique. La répartition se fait dans une salle de contrôle alors que près de 340 Martiniquais sont hospitalisés à cause du Covid-19. "Faites attention à vous, respectez les gestes barrière. Prenez les vaccins. Je vous assure que je suis très malheureux", témoigne l'adjoint au maire de la ville du Marigot, Félix Héraclide, couché sur un brancard. Le personnel soignant est contraint de faire un tri parmi les patients, ce qui provoque l'émotion et la tristesse au sein de ce service.