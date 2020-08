Martinique : des mesures sanitaires adoptées pour la rentrée

Alors que la rentrée aura lieu dans une semaine, comme prévu, en Martinique, limiter les risques de contamination au coronavirus est une priorité. Les moindres recoins des écoles seront désinfectés régulièrement et le port du masque rendu obligatoire pour le personnel. "L'inquiétude est quand même présente, mais nous nous devons d’affronter ce virus", explique un membre du personnel.

30 000 pour la municipalité

Pour la municipalité, équiper le personnel en masque et en gel a un coût : environ 30 000 euros. Mais le plus dur sera d’habituer les 200 élèves à se laver les mains et à respecter les règles de distanciation sociale. Dans les écoles, on se dit prêt pour la rentrée, qui aura lieu mardi 1er septembre. Le maire DVG du Francois assure qu'"un accent particulier sera mis sur la culture du risque".

Le JT

Les autres sujets du JT