Marseille : bientôt un concert-test, les scientifiques aux manettes

À Marseille (Bouches-du-Rhône) les plus grandes salles de concert n'ont pas accueilli du public depuis plus d'un an. Mais cela pourrait vite changer grâce à une batterie de médecins et d'infectiologues. À la fin du mois de mai, un concert gratuit à valeur d'étude scientifique va avoir lieu, pour répondre à une question : un tel rassemblement a-t-il une conséquence sur la protection virale si certains critères sont respectés ?

Soigner l'âme

Au Dôme, salle de concert iconique, le protocole sera le suivant : 1 125 places occupées contre 8 500 en temps normal. Toute place assise sera masquée, il n'y aura pas de fosse dansante, et l'aération sera particulièrement surveillée pour éviter la stagnation de l'air. Aucun test négatif ne sera demandé à l'entrée, pour voir naturellement si une contamination se fait. Le billet sera gratuit, et accompagné d'un kit sanitaire : masques FFP2, gel et bouteille d'eau. Akhenaton, du groupe IAM, est prêt à participer bénévolement. "Soigner l'âme, c'est aussi important que soigner le corps ? Nous, on pense que oui", affime le rappeur.