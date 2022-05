Mariages : 2022, l'année de tous les records ?

Le secteur du mariage profite de la fin des restrictions sanitaires. Depuis plusieurs semaines, les traiteurs et les loueurs de salles croulent sous les demandes, et sont bien souvent débordés.

Après la crise sanitaire et des milliers de cérémonies annulées, les mariages reprennent des couleurs en 2022. C'est tout un marché qui en profite. Pour un couple franco-espagnol, c'est enfin le grand jour, après deux reports successifs. "Je pense que s'il avait fallu l'annuler encore une fois cette année, on aurait gardé le civil", s'amusent Jenna et Alvaro Della Chiesa, jeunes mariés.

Des carnets de commandes remplis

Du côté de l'organisation des festivités ou du cocktail, certains prestataires ont dû adapter leur activité ou leur planning, après des dizaines de reports. Avec un nombre de mariages anormalement bas en 2020, 2021 a été l'année de la reprise, avec 220 000 unions célébrées. 2022 pourrait cependant battre tous les records. Le carnet de commandes de Romain Gaulupeau, traiteur à Versailles (Yvelines), est complet, et il a dû embaucher des salariés. Face à la demande, la saison des mariages devrait s'étendre jusqu'à la fin de l'automne.