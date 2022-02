"Ma voix compte" : Florian, gérant de café, ne croit plus en la politique

France Télévisions

"C'est vrai qu'il est beau, le village. Mort, mais il est beau." Florian Cano, 49 ans et gérant d'un café à Joncquières-Saint-Jacques (Gard), regrette de voir les petits commerces déserter sa commune. S'il ne s'intéresse "pas du tout" à la politique, il admet que "depuis le Covid, c'est très dur. Le gens ont pris d'autres habitudes (...). Avant, on faisait minimum un kilo de café par jour. Maintenant, on en fait un tous les deux jours, ou deux jours et demi". Pour autant, il n'ira voter en avril prochain que pour faire plaisir à son père.

Plus aucune foi dans la politique

"On ne changera rien. Ils vont tous parler pour faire bien mais c'est tout (...). La droite, la gauche, le milieu, c'est pareil", assure-t-il. Florian Cano voit pourtant un thème plus important que les autres se dégager : le pouvoir d'achat. Il explique n'avoir "plus rien" sur son compte à la fin du mois et reproche aux dirigeants politiques de ne pas agir assez. "La place est bonne, ils se battent tous pour l'avoir (...). Quand je vois mes cotisations pour la retraite, il faut que je travaille jusqu'à quel âge ? Jusqu'à ma mort ?"

"Ma voix compte" est une série de reportages qui donne la parole aux citoyens. Les équipes de reportage de franceinfo canal 27 ont sillonné les territoires pour aller à la rencontre des Français afin de les questionner sur leurs préoccupations et attentes vis-à-vis de la politique et en particulier des candidats à la présidentielle.