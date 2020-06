Coronavirus : opérés en France, des enfants ne peuvent pas rentrer dans leur pays

C'est un drôle d'anniversaire pour Océane. Cela fait quatre mois, jour pour jour, qu'elle est arrivée à Nantes (Loire-Atlantique). Son adaptation s'est faite sans problème. Grâce aux réseaux sociaux, les contacts avec ses parents restés à Madagascar ont pu être réguliers et complets. "Ils sont toujours aussi calmes, souriants et détendus, mais on sent que c'est dur pour eux", explique Suzanne Guillou, qui les accueille chez elle.

Pas de date de retour

L'ancienne puéricultrice au CHU de Nantes a prévu d'aller à Madagascar pour revoir Océane, peut-être l'an prochain. Pour l'instant, la date du retour des enfants est la grande inconnue. "Il y a des cas de Covid-19 à Madagascar. Les parents sont confinés et les frontières sont fermées. On ne sait pas du tout quand elle pourra partir", précise Suzanne Guillou.

Le JT

Les autres sujets du JT