Loire-Atlantique : 1 400 personnes confinées sur un bateau de croisière après une grande fête

Le luxueux paquebot devait prendre la mer pour une croisière inaugurale, mais la crise sanitaire l’a cloué à quai. À bord, 1 400 personnes, uniquement les membres de l’équipage, aucun vacancier. Samedi 21 mars, dans la bibliothèque du Celebrity Apex, la croisière s’amuse : une vidéo surréaliste où l’équipage fait la fête en plein confinement. La vidéo, postée à une heure du matin sur des réseaux sociaux, est géolocalisée sur le port de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique).

La fête "n’aurait pas dû avoir lieu"

Quelques jours plus tard, on compte 29 cas de Covid-19, et 80 personnes sous surveillance. À bord, 68 nationalités dont un Français qui a pu quitter ce vendredi 27 mars le bateau. Cette soirée est-elle responsable de la propagation du virus ? "Je n’ai pas de commentaires particuliers à faire sur cette fête. Manifestement, elle n’aurait pas dû avoir lieu", a déclaré le sous-préfet de Saint Nazaire, Michel Bergue.

