Location : le marathon des étudiants pour trouver un logement

À cause du Covid-19, les étudiants ont commencé leurs recherches d’appartement plus tard. Alors que la rentrée approche, une famille visite, à Toulouse (Haute-Garonne), un septième appartement en trois jours. Leur fille, Léa, vient d’être admise au concours d’ingénieur, mais les résultats sont tombés en retard. "C’est le Covid qui a repoussé de plus de 15 jours la recherche. Autrement, on aurait pu savoir dès fin juillet où elle était", estime sa mère, Karine Pipet.

Des embauches dans les agences

La demande est si forte qu’une agence toulousaine a dû employer trois nouvelles personnes : deux en CDD, une en CDI. Une des causes de cet accroissement d’activité est également la hausse du nombre de bacheliers cette année. Emmanuelle Michel-Lassalle, directrice de l’agence, a constaté "15 % de plus de recherches". Dans une autre agence du centre-ville, c’est encore pire, comme l’explique Alexandre Moninhas, agent immobilier : "On n’a plus rien à proposer ! On a 300 appels par jour". Une situation difficile que les étudiants tentent de surpasser.