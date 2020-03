"Les patients n'évoluent pas comme on le souhaite, c'est épuisant" : dans les hôpitaux parisiens, la fatigue guette les soignants

L'Île-de-France vient de passer son premier week-end de forte tension dans les hôpitaux. Les premiers effets de la vague se font sentir. Les hôpitaux ne sont pas encore saturés, mais fonctionnent à flux tendus. Exemple à l’hôpital Lariboisière à Paris.

À l'hôpital Lariboisière, les murs ne sont pas extensibles. Alors, le périmètre du service de réanimation est en perpétuelle évolution, il est devenu très "élastique". Des lits ont été ouverts ce week-end et empiètent désormais sur les soins continus. Samedi 28 mars, 50 lits ont été installés dans le bloc orthopédique. Ils sont tous occupés par des malades Covid-19, qui continuent d'arriver de manière continue. Le président de l'AP-HP, Martin Hirsch, avait lancé l'alerte il y a quelques jours sur franceinfo. La hausse d'activité est effectivement perceptible. "On est dans la vague, ça c'est sûr, et pourtant on croit comprendre que le pire est encore à venir", s'inquiète le professeur Alexandre Mebazaa, chef du département anesthésie réanimation.



Dans ces conditions, les repères et les pratiques changent régulièrement. D’autant que le virus surprend et inquiète, même en milieu hospitalier. Anae Thilly, infirmière, vient d’apprendre qu’un membre de sa famille était en réanimation. De manière générale, elle est très surprise par les personnes prises en charge dans son service. "On connaît assez mal ce virus. Au début, on pensait que seules les personnes âgées et fragiles étaient concernées, mais maintenant on constate que cela touche aussi les jeunes, sans antécédents pour certains", constate la soignante. "On se dit que tout le monde peut être touché, y compris nous".

On voit des personnes de plus en plus jeunes. L'un de mes patients n'a que 34 ans et n'a pas d'antécédents particuliers. Donc on se pose pas mal de questionsAnae Thilly, infirmière à l'hôpital Lariboisière, à Parisà franceinfo

Vendredi 27 mars, les premiers patients sont sortis de réanimation dans cette unité. Les lits ont tout de suite été réattribués. Les médecins et personnels soignants n’ont pas ou peu de prise sur la guérison et l’évolution de cette maladie. "J'ai passé la semaine ici et je suis étonnée. J'ai des patients qui sont pour certains très jeunes et qui n'évoluent pas comme on le souhaiteraient alors qu'on fait notre maximum", s'inquiète Margaux, interne en réanimation. "Et ça, je pense que c'est le plus épuisant. Je veux bien travailler 12 heures d'affilée et ne pas déjeuner si ça peut remettre un patient sur pied, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas malheureusement".

Pas encore de choix à faire en réanimation

Les personnels travaillent désormais 12h d’affilée, ils sont à flux tendus, mais heureusement, ils n'ont pas encore été dans la situation critique de devoir faire des choix en réanimation : "Tout le monde en parle parce que ça inquiète tout le monde", reconnaît le professeur Mebazaa. "On sait bien, avec l'expérience mulhousienne et strasbourgeoise que ça va nous arriver, mais pour l'instant on n'a pas eu de choix à faire".

L'hôpital Lariboisière continue donc d’étendre son service de réanimation. Pour le moment, les médecins ont une visibilité à 12h, en rentabilisant le matériel existant et en surveillant les stocks de médicaments.