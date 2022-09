Les jeunes et le climat, 8e vague de Covid-19, éruption du Piton de la Fournaise… L'actualité du vendredi 23 septembre

De Toulouse (Haute-Garonne) à Paris, des centaines de lycéens ont manifesté en France, vendredi 23 septembre, pour défendre le climat. Leur mouvement, Fridays for Future, "les vendredis pour l'avenir", a été lancé par Greta Thunberg en 2018. "Après un été qu'on a vécu au rythme des catastrophes climatiques, (…) on ne pouvait pas retourner en cours comme si de rien n'était", explique Pablo Flye, porte-parole de Fridays for Future France.

Le Piton de la Fournaise en éruption

À Montpellier (Hérault), comme dans tout le pays, la huitième vague de Covid-19 est bien là et les demandes de tests affluent. Dans une officine, 20 personnes sont testées chaque jour, soit deux fois plus que le mois précédent. Plus d'un million de tests ont été réalisés en France en seulement une semaine. Sur les hauteurs du Piton de la Fournaise (La Réunion), le spectacle est incandescent. Le volcan est entré en éruption lundi, et les fontaines de lave atteignent parfois 30 m de haut.