Plusieurs cas de patients guéris du Covid-19 et diagnostiqués positifs peu après ont été signalés à travers le monde depuis le début de la pandémie. S'agit-il d'une rechute ou d'une nouvelle infection ? Ces cas interrogent la communauté scientifique et remettent en cause les stratégies des Etats qui misent sur une immunité collective dans les prochains mois.

Pour faire le point sur cette question, nous avons demandé à Yves Gaudin, virologue, directeur de recherche au CNRS.

>> Écoutez et abonnez-vous au podcast.