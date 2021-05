Les idées claires. Covid-19 : le SARS-CoV-2 s'est-il échappé d'un laboratoire ?

La pandémie de coronavirus pourrait-elle avoir été causée par une fuite de laboratoire ? C'est la question au cœur des Idées claires , notre programme hebdomadaire produit par franceinfo et France Culture destiné à lutter contre les désordres de l'information, des fake news aux idées reçues.

Un étude américaine relance l'hypothèse de la fuite de laboratoire à l'origine de la pandémie. Plusieurs éventualités sont sur la table, mais celle-là a été reconsidérée plus sérieusement ces dernières semaines. L'OMS a en effet étudié en vain plus de 80 000 échantillons d'espèces animales pour essayer de trouver la trace d'une espèce intermédiaire entre la chauve-souris et l'humain, écartant cette explications.

Or à Wuhan, en Chine, de là où est partie la pandémie, "il y a les plus gros laboratoires travaillant sur le coronavirus au monde", rappelle Etienne Decroly, virologue et directeur de recherche au CNRS. "L'objectif de ces laboratoires est justement de comprendre comment ces virus sont capables de franchir la barrière d'espèces."

