Depuis le mois de janvier 2020, le coronavirus (Covid-19, et anciennement 2019 n-Cov) se propage hors de Chine, frappant de nombreux pays comme la Thaïlande, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis. Le virus amène avec lui son lot de rumeurs et fausses informations. Sur les réseaux sociaux, des fausses images circulent, des explications infondées de l'origine du coronavirus ou encore des remèdes miracles, le tout sans source et sans analyse. L'Organisation mondiale de la santé vient d'ailleurs de signer un accord avec Google pour que les premiers liens d'une recherche soient ceux d'informations validées par les autorités sanitaires. Facebook, Twitter et Tencent (qui gère des réseaux sociaux chinois) ont signé des accords similaires.

Pour déconstruire ces rumeurs nous avons questionné Anne-Claude Crémieux, professeure de maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis à Paris.

Écoutez et abonnez vous au podcast.