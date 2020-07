Les Houches : une bouffée d’oxygène pour les soignants

Christine Janin, première Française à avoir gravi l’Everest, accompagne habituellement des femmes ou des enfants atteints de leucémie ou de cancer. Cette fois, ce sont des soignantes que l’alpiniste encadre. Elles peuvent enfin souffler. Elles sont médecins, infirmières, kinés ou sage-femmes : après l’épreuve du Covid-19, elles profitent de quelques jours à la montagne, des journées de vacances bien méritées.

Se vider la tête et penser à soi



Guidées par la professionnelle, elles sont là pour se dépasser et se retrouver après une période difficile, autant émotionnellement que physiquement. "On fait le vide, on recharge les batteries et on se fait plaisir", explique une participante. "On se vide la tête mais pas complètement, car quand on marche c’est la créativité qui nous revient, c’est pas de la rumination, c’est que du positif", ajoute-t-elle. "On ne s’en rend pas toujours compte mais on s’occupe toujours des autres, parfois on a besoin de s’occuper de soi", estime une autre.