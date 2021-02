Les festivals de musique d'été annulés ? : "La version debout, je la sens fortement compromise et cela serait une déflagration", craint le créateur de Musilac

"La version debout, je la sens fortement compromise et cela serait une déflagration", a expliqué jeudi 18 février sur franceinfo Rémi Perrier, créateur du festival Musilac et vice-président du comité festival au sein du Prodiss alors que Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, rencontre jeudi après-midi les professionnels du secteur pour envisager la tenue ou non cet été des festivals de musique.

Dans un contexte de crise sanitaire, Rémi Perrier n'est pas optimiste : "La version debout, je la sens fortement compromise et cela serait une déflagration pour toute une filière qui va bien au-delà des producteurs et des organisateurs."

Puisque cela irrigue aussi des territoires et une économie induite. Il y a des emplois. Je pense évidemment aux intermittents du spectacle qui n’ont vraiment pas besoin de ça. Rémi Perrier à franceinfo

L’heure des festivals approche et il y a donc urgence à anticiper leur organisation : "Il y a des délais que l’on ne peut plus tenir et ce n'est pas une espèce de caprice ou un chantage. C'est une réalité d'organisation. On ne peut plus attendre. Il faut savoir effectivement comment on va pouvoir travailler", a-t-il. "Maintenant que le gouvernement prenne ses responsabilités, que la ministre de la Culture nous dise oui ou non, on peut jouer debout ou pas. Et à partir de là, j'aurai une réflexion. Je vois difficilement comment je pourrais présenter mon festival, mais c'est valable pour beaucoup, beaucoup d'autres, en version dégradée", affirme-t-il.

Si la gouvernement prenait la décision d’interdire les publics debout lors des festivals, "cela peut créer une vague d'annulations assez importantes", selon lui. "J'ai déjà une petite 'short list' que je ne peux pas vous dévoiler. Cela leur appartient aux festivals qui, d'ores et déjà, savent qu'ils ne pourront pas jouer si le debout est impossible. Donc, on est dans une situation extrêmement tendue", explique-t-il. "Comment contenir même que 5 000 personnes" quand "ils vont vouloir danser", s'interroge-t-il.