Les artistes se mobilisent pour faire face au confinement

Plus de théâtre. Plus de cinéma. Plus de bibliothèque. On doit se cultiver à la maison. 15 mars, Jean-Louis Aubert offrait lui un concert gratuit à un million de spectateurs, suscitant plus de 65 000 commentaires de remerciements. Depuis, Christine & The Queen lui a emboité le pas. Côté lecture, certains ont anticipé. Dans une famille, le plein de livres a été fait à la librairie avant que tout ne ferme. Des livres dérivés de séries télévisées ou de cinéma. Des livres électroniques aussi sur tablette.

Des cours avec Bernard Werber

D'ailleurs, l'écrivain Bernard Werber a mis en ligne des cours. Une offre payante qui pourrait susciter des vocations selon lui. Jusqu'à écrire son propre roman en période de confinement ? L'Opéra propose aussi plusieurs œuvres via le net. De quoi tromper l'ennui, tout en restant cultivé.